印度施襲增至31人死　巴副總理警告停止侵略

印度周三（7日）襲擊巴基斯坦及巴控喀什米爾，死亡人數增至31人，另有57人受傷。巴基斯坦副總理兼外長達爾（Ishaq Dar）警告，印度任何進一步侵略行為都將遭到強烈而果斷的報復。到周四（8日），巴基斯坦聲稱在北部旁遮普邦拉合爾市一個海軍基地附近擊落印度無人機。

達爾向國會發表講話，指摘印度發動懦弱而無端的攻擊，強調巴方一直譴責上月22日發生在印控喀什米爾帕哈爾加姆的襲擊，甚至提出協助調查，此舉受到多個國家廣泛讚賞，巴方表明不會主動發起侵略。達爾形容，印度已經收到巴方回應，如果對方採取進一步行動，回應將更加嚴厲。

達爾強調，印度長期意圖變更《印度河水條約》，巴方已表明任何阻止供水的企圖都將被視為宣戰。對於帕哈爾加姆案，達爾質疑印方在事發後僅10分鐘就能呈交案件報告，可能顯示背後早有預謀。巴方已連夜致函聯合國主席，告知印度的違規行為，會再次向所有外國使節通報印度的懦弱襲擊行為。

另一邊廂，印度空軍周三（7日）晚上9時開始在接壤巴基斯坦處舉行大規模軍事演習，將持續至周五（9日）凌晨3時，期間附近機場航班暫停升降，強調屬例行訓練演習。消息人士透露，印度空軍所有主要前線戰機都將參與演習，包括疾風式戰機、幻影2000戰機、蘇30戰機，以及加油機和預警機。