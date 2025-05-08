美促烏割讓領土　拜登斥現代綏靖政策

美國前總統拜登在周三（7日）播出專訪批評，現屆美國政府施壓要求烏克蘭向俄羅斯割讓領土，是現代綏靖政策。他指俄羅斯總統普京認為烏克蘭是俄國一部分，任何人相信普京願意在停火談判中放棄吞併烏克蘭是愚蠢。他憂慮美歐關係可能在總統特朗普領導下破裂，將改變全球現代史。

拜登指不明白為何有人相信，可通過允許一個獨裁者、暴徒奪取不屬於其的土地來讓對方滿足。如烏方最終割讓領土，他擔心與俄接壤部分北約國家會認為須向莫斯科妥協，亦憂慮歐洲將對美確定性及領導地位失去信心。談及特朗普與烏克蘭總統澤連斯基2月在白宮會面不歡而散一事，他認為該次會晤有損國家尊嚴。

對於自己任內對烏政策，拜登強調美國當時向烏提供實現獨立自主所需一切，如普京有進一步行動，美方準備採取更強而有力回應。被問及去年應否更早放棄代表民主黨出選總統，以便有更多時間選出接班人時，他認為並不重要，理由是當時已有優秀接班人，又形容局勢發展得太快，退選是正確且艱難決定。

針對特朗普威脅收回巴拿馬運河、取得格陵蘭島並吞併加拿大，拜登強調這並非美國人手段，美國人追求自由、民主及機遇而非沒收。白宮通訊總監史蒂芬．張批評，拜登完全是國家恥辱，顯然喪失心智，其經紀人讓他接受採訪，語無倫次、含糊其辭地回答所有問題，感覺就像虐待。