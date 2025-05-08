美國務院突下架雙邊關係網頁　稱非針對台灣

台灣周三（7日）有網民發現，美國國務院有關與各地關係的網頁被下架，其中在台灣專頁上只見對大陸軍演的聲明、旅遊資訊等，含「美國反對任何一方片面改變現狀」等文字的網頁已失效，引發揣測。美國國務院回應指，因雙邊關係網頁上的大部分資料逾兩年未更新，故將頁面歸檔下架。

台媒周四（8日）引述美國國務院發言人回應指，全球公共事務局（GPA）的網站管理部門已將所有雙邊關係現況網頁歸檔，並從國務院網站的各地頁面下架。但各地頁面仍保留使領館資訊、國際旅遊和最新旅遊警示的連結，以及美國總統特朗普就職以來發布的重要聲明等資料。台外事部門周四則指，已透過美國在台協會與台駐美代表處了解，美方並非針對台灣，仍在了解未來華府形容美台關係的內容會否更新。

報道提到，在眾多未更新內容的網頁中，台灣及大陸專頁是例外。美國國務院今年2月調整美台關係現況，刪除美國長年「不支持台獨」的立場，新增期待兩岸分歧能以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決，另新增台灣與五角大樓的合作，而新版推動台灣國際參與的語氣更強。美陸關係簡介頁面亦在同月更新，用字比舊版更強硬，又將美對陸援助項目全數刪除。