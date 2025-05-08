金文洙拒循黨高層　倡總統候選人合併

南韓執政黨國民力量總統候選人金文洙和無黨籍總統候選人韓德洙周三（7日）未能就合併為保守陣營單一候選人達成共識。金文洙周四（8日）違背黨高層意願提出新的合併方案，國民力量緊急對策委員會委員長權寧世重申必須在下周日（11日）前完成總統候選人合併，該黨將如期推進相關工作。

國民力量領導層和韓德洙均主張在下周日的總統候選人報名截止日之前，完成推選單一候選人的工作。金文洙周四召開記者會，要求黨高層不要干預合併候選人事宜，強行推進等同強行換人，可引發法律糾紛。他提議與韓德洙先各自開展為期一周的競選活動，下周三（14日）舉行電視辯論，下周四（15日）至下周五（16日）實施民意調查。韓德洙競選團隊同日回應重申，支持下周日之前實現聯手推選單一候選人的提議，希望金文洙重返談判桌。

權寧世則表示，由黨主導的總統候選人合併進程周四啟動，已向金文洙和韓德洙提議當天傍晚進行電視辯論和民調，即使電視辯論無法舉行，民調都會如期實施。權寧世續指，金文洙曾承諾推舉單一候選人，不解為何對方突然改變態度令人不解，國民力量及其前身政黨曾因總統和總統身邊人士的錯誤決策面臨困難，如今要吸取教訓，若總統候選人做出錯誤決定，必須糾正。