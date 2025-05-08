夫婦辭職駕帆船　攜子女環遊世界9年

美國傳媒周三（7日）報道，澳洲一對夫婦11年前花1.5萬美元（約11.7萬港元），買下一艘長13米的帆船，攜同一雙年幼的兒女展開為期半年的東海岸試航。體驗過船上自由的生活後，他們一直念念不忘，毅然選擇辭職並舉家航向東南亞，展開長達5年的冒險，至今一家已在船上生活9年。

41歲的賴斯（Sara Rice）和45歲的丈夫熱愛衝浪，因各自經歷過痛失父母的遭遇，體悟到「人生苦短」，決定不等到退休就實現夢想。他們於2016年變賣家當，從印尼開始探索東南亞約1.7萬座島嶼，並在船上親自教導孩子知識。賴斯表示，希望孩子們能接觸多元文化，認為這種成長方式獨特且珍貴。

賴斯一家3年前升級換購一艘長約16米的帆船，現正航行於墨西哥和哥斯達黎加海域。他們以魚槍捕魚為生，平日補給則上岸採購回船上使用。她形容每天醒來就能衝浪，以及自給自足的自由感無可比擬，孩子們也學會簡單生活，明白不需要被房貸車貸束縛。

不過，航海生活並非總是美好，他們曾遭遇強風、船隻險些沉沒，受困偏遠小島數月等待零件的困境。惟賴斯強調，在無人島生活能遇到許多驚喜，包括目睹海龜產卵的時刻，形容這些經歷難能可貴。這家人目前仍持續航行，賴斯希望能透過自身經歷鼓舞他人，證明追夢毋須巨額財富也能達成。