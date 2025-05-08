王毅倡中歐加強戰略溝通　華願擴大芬蘭產品技術進口

中國商務部發布消息，商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激周二（6日）會見來華訪問的芬蘭外交部副部長肅海嵐（Jarno Syrjala），討論中芬、中歐經貿關係等問題。中方願與芬方發揮經貿聯委會、中芬創新企業合作委員會等機制作用，擴大芬蘭優質產品和技術進口，拓展數碼經濟、綠色轉型等領域合作。

凌激表示，今年是中芬建交75周年、中歐建交50周年，中方希望雙方秉持建交初心，加強政策溝通，深化務實合作，共同維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，攜手應對單邊主義和保護主義的挑戰，為世界經濟注入更多確定性和正能量。肅海嵐表示，芬蘭重視對華經貿合作，鼓勵芬蘭企業長期在華發展，歡迎中國企業赴芬投資。芬方堅定支持多邊主義和自由貿易，願與中方一道為企業合作營造良好氛圍和便利條件，推動中芬、中歐經貿關係健康穩定發展。

外長王毅另與歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯互致賀信，慶祝中國和歐盟建交50周年。王毅表示，面對變亂交織的國際形勢，雙方要加強戰略溝通，深化互利合作，妥善解決分歧摩擦，堅持真正的多邊主義，共同反對單邊主義、保護主義和經濟霸凌。卡拉斯則指，歐盟與中國肩負很多共同責任，應攜手堅持多邊主義，共同維護聯合國憲章、國際秩序和全球和平穩定。