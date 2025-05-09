【東方日報世界視線】默茨愛玩弄權術　選總理即遭痛擊

經歷半天驚心動魄的鬧劇，德國基督教聯盟黨總理候選人默茨，終於在5月6日下午第二輪聯邦議院投票，取得325票同意，超過當選所需的316票同意，成功當選總理，但仍然比基督教聯盟黨及社會民主黨（即所謂「大聯盟」）擁有的328票，少了3票。

令國際驚嚇及政治影響深遠的，是早上的第一輪投票，在全部621票當中，支持默茨的只有310票，307票反對，3票棄權，1票無效，說明「大聯盟」328票當中，共有18票跑票！默茨成為二戰後德國首位未能通過首輪投票的總理候選人。諷刺的是，當天早前的內部投票中，默茨是順利得到足夠票數支持的，但在正式投票中就立即遭遇滑鐵盧。

在首輪投票未能通過後，基督教聯盟黨及社民黨互相指摘對方出現「逃兵」，但由於投票不記名，因此難以揪出倒戈者。其實雙方都有可能出現倒戈者，關鍵是默茨之前的政治失誤。根據早前的民意調查，48%德國受訪者支持這個「大聯盟」政府，反對的只有37%。然而，有56%受訪者認為默茨是總理的錯誤人選，支持他的只有38%，有近50%受訪者不相信默茨的領導，可以解決德國目前迫切的經濟衰退，以及大量移民造成的種種社會問題。

部分社民黨議員不喜歡默茨，是因為他愛玩弄權術。在今年1月底「交通燈」政府掌政期間，他利用另類選擇黨的支持，通過收緊移民及邊境管制法案，事後又強調能全力打壓另類選擇黨。而為了爭取社民黨的支持，默茨承諾會花費5,000億歐元大搞基建，並會增加福利開支，這和他向基督教聯盟黨承諾減稅及節省公共開支有出入，日後若討價還價，將會影響兩黨合作。

更重要的是，默茨拉攏社民黨及綠黨，在聯邦參議院構成超過三分之二多數支持，修改憲法，容許政府在國防開支超過GDP的1%時，不受憲法中的「債務煞車」條款束縛，可繼續舉債。而為了爭取綠黨不入內閣但又支持他，向綠黨承諾花1,000億歐元大搞綠色環境投資，極像政治賄賂。

默茨本來很有信心可擺脫上屆「交通燈」三黨聯盟的問題，避免在其管治下出現內鬥，但他如今肯定非常擔心，因為他精心策劃的「黑紅大聯盟」，居然在他爭取登上總理寶座的表決中，就已經開始「修理」他。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻