烏國會批准礦產協議　澤連斯基稱準備好停火30天

特朗普（左）和澤連斯基（右）早前在已故方濟各喪禮會面。（Getty Images圖片）

烏克蘭國會周四（8日）壓倒性通過美國與烏克蘭簽署的《建立美烏重建投資基金協議》、即礦產協議，烏克蘭總統澤連斯基其後與美國總統特朗普通電話。對於俄烏戰況，澤連斯基表明準備好即日起實現為期30天的停火。

烏克蘭國會以338票贊成、9票棄權，批准認證《建立美烏重建投資基金協議》，澤連斯基之後與特朗普通話，雙方對烏克蘭國會批准表示歡迎，澤連斯基形容這是一份具有真正歷史意義的文件，為兩國開闢了許多新的合作契機。

澤連斯基表示，二人着重討論了進一步推動和平的必要性，探討可採取的具體措施。特朗普詢問了當前俄烏戰場局勢，澤連斯基詳細闡述，並表示烏克蘭已準備好從即日起實現為期30天的停火，烏克蘭願意進行任何形式的談判，但前提是俄羅斯必須展現出結束戰爭的誠意，首要舉措便是實現全面無條件停火。

特朗普同日在社交網發文指，與俄羅斯、烏克蘭的談判仍在繼續，呼籲雙方達成30天的無條件停火協議，若停火不獲尊重，華府與夥伴會實施更多制裁，而停火必須為和平協議鋪路，強調所有事情可以很快達成。