新任教宗被視為溫和派　曾批特朗普移民政策

新任天主教教宗良十四世本名普雷沃斯特，是首位來自美國的教宗，他擁有意大利裔血統，具拉丁美洲背景，曾發文批評特朗普政府的移民政策，早年則涉及包庇神職人員涉嫌性侵未成年人爭議。屬溫和派的普雷沃斯特兩年前獲時任教宗方濟各擢升為紅衣主教，有報道形容他是爆冷當選，而這再度印證有關教宗的意大利知名諺語「進去是教宗、出來是樞機」（Chi entra Papa, esce Cardinale），意指那些頂着「未來教宗光環」走進選舉會議者，出來通常仍是樞機。

良十四世於1955年9月14日生於美國伊利諾伊州芝加哥市布朗斯維爾，父親有意大利和法國血統。他1977年獲數學理學學士學位，1987年獲得教會法學博士學位，翌年前往秘魯特魯希略奧古斯丁神學院出任院長，期間教授教會法長達10年。他1999年返回美國就任芝加哥教區聖奧古斯丁修道會會長。

面對芝加哥教區聖奧古斯丁修道會神父詹姆斯·雷因涉嫌性侵未成年人，1991年起被暫停事工，普雷沃斯特於2000年決定允許詹姆斯·雷入住位於芝加哥聖約翰斯通修道院，該處毗鄰一所天主教小學，引起爭議。美國天主教主教會議於2002年通過對涉嫌性侵未成年人的神父施行更嚴格規定，詹姆斯·雷才被調至另一處住所。

普雷沃斯特於2001年當選聖奧古斯丁修道會總會長，任職期間，普羅維登斯天主教高中校長麥格拉斯被指控涉嫌性侵未成年學生，而普雷沃斯特當時未予解職，被質疑存在包庇。麥格拉斯於2017年因兒童色情調查而被解職，聖奧古斯丁修道會之後向受虐待的學生支付200萬美元（約1,560萬港元）和解金。

方濟各於2014年任命普雷沃斯特為秘魯奇克拉約教區宗座署理，其後再任命他為執事級樞機。普雷沃斯特在秘魯再被指控未能調查和懲罰涉嫌性侵未成年人的神父，他於2022年會見案中受害人，鼓勵她們採取民事訴訟，同時啟動調查。普雷沃斯特2023年1月獲方濟各擢升為主教部部長，今年2月獲任主教級樞機。

世俗事務上，普雷沃斯特呼應方濟各呼籲，號召向窮人、最需要幫助的人和邊緣人群伸出援手。儘管方濟各提倡接受性小眾人群，但普雷沃斯特2012年曾指西方文化培養出對違背福音的信仰和做法之同情。此外，普雷沃斯特曾在社交平台「X」轉發批評特朗普移民政策的貼文。