印軍連夜擊退邊境巴軍襲擊　美促緩和局勢

印度和巴基斯坦周三（7日）爆發兩國近20年來最嚴重的軍事衝突後，印度軍方周五（9日）指邊境安全部隊於周四（8日）深夜成功挫敗印控喀什米爾桑巴地區國際邊界的一次大規模滲透企圖，並在印巴邊境擊退巴基斯坦無人機及其他武器的多次襲擊。

印度軍方表示，巴基斯坦武裝部隊使用無人機及其他彈藥，沿着整個西部邊境發動了多次襲擊，無人機襲擊已被有效擊退。國防消息人士表示，在喀什米爾實控線沿線激烈的炮火交火中，印軍在瑙什拉地區擊落了兩架巴基斯坦無人機。印媒則指，有未經證實的消息指一架巴基斯坦空軍戰機在印度旁遮普邦帕坦科特地區被擊落。

另一邊廂，印度總理莫迪周四召開政府部長會議，他就國家安全領域近期形勢發展審視了政府應急準備工作和部門間協調情況，並討論一系列議題，包括加強民防機制、打擊假訊息和假新聞，以及確保關鍵基礎設施安全等。莫迪稱，國家處於敏感時期，敦促各部門持續保持警惕及清晰溝通。這是印巴爆發軍事衝突後，莫迪首次公開發聲。印度總理辦公室說，政府各部門都已確定與衝突有關的可採取行動，並正在加強相關進程。

美國國務卿魯比奧亦分別與巴基斯坦總理謝里夫和印度外長蘇傑生通電話，表明必須立即緩和局勢，美國支持印巴直接對話，繼續努力改善溝通。魯比奧敦促謝里夫採取具體措施，停止對恐怖組織的任何支持。他向蘇傑生則說，對印控喀什米爾的襲擊事故表示哀悼，美國致力於與印度合作打擊恐怖主義。