歐盟公布反制美國關稅清單　涉及飛機農產品等

歐盟周四（8日）公布對美關稅反制清單，顯示如果歐美貿易談判破裂，歐盟計劃對美國輸向歐盟的民用飛機、汽車、醫療器械、農產品、酒類產品等加徵報復性關稅，商品總值約950億歐元（約8,286億港元）。

歐盟委員會公告指，如果正在進行的歐美貿易談判無果而終，美國加徵的關稅未能撤銷，歐盟將對美國輸歐產品加徵報復性關稅，即日起至今年6月10日，歐盟就反制清單徵求公眾意見。歐盟還準備就美國所謂對等關稅和汽車關稅向世界貿易組織提出磋商請求，認為這些關稅公然違反世貿組織基本原則。歐盟的目標是重申國際貿易規則的重要性，包括美國在內的任何世貿組織成員都不能單方面無視這些規則。

清單顯示，歐盟計劃對美國輸歐民用飛機、乘用車、醫療器械、化學品、塑料製品、農產品等加徵報復性關稅，此前從反制清單中剔除的美國輸歐波本威士忌等酒類產品也榜上有名。

歐盟統計，自今年1月特朗普政府上台，美國已對價值3,790億歐元（約3.3萬億港元）的歐盟對美出口加徵關稅，佔歐盟對美出口總額的70%。歐盟稱美國關稅正在推高企業經營成本，抑制增長，加劇通脹，致使經濟形勢面臨更多變數。