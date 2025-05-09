全球貿易戰波動　范明政命政府保障農產品出口

越南政府總理范明政周四（8日）指示政府確保在全球貿易波動背景下的農林水產品生產、消費和出口。

越南政府指，近期尤其是在未來一段時間內，由於部分國家稅收政策發生變化，全球貿易格局可能發生劇烈波動，將對越南整體生產與出口，特別是農林水產品的生產和消費造成影響。

范明政責成農業與環境部部長繼續集中指導各地方大力推進農業生產，特別是糧食和食品的生產，以確保供應充足，全面滿足國內需求，同時服務出口，保障在各種情況下國家糧食安全。他要求工貿部部長牽頭，同農業與環境部、外交部配合，指導加強貿易促進工作，並與具有潛力的國家進行談判，以持續擴大和實現出口市場多元化。財政部將持續指導解決各類障礙，推動行政手續改革，簡化進出口通關程序，縮短增值稅退稅時間，依法落實延期和退還稅款、土地租金等政策，從而降低合規成本，提高國內農產品的競爭力。越南國家銀行指導維持並研究擴大對農、林、漁業實施優惠信貸方案；繼續提供貸款支持企業維持生產，創造有利條件以保障就業、民生、收入和勞動者的生活條件。