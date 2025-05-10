美擬與格陵蘭簽自由聯合協定　納入勢力範圍

美國總統特朗普多次表明有意控制格陵蘭島，英媒周五（9日）指白宮正考慮與格陵蘭簽定《自由聯合協定》（Cofa），把該島納入美國的勢力範圍。美國一般與獨立國家簽署Cofa，惟格陵蘭島屬丹麥自治區，若想簽署Cofa，格陵蘭或需先脫離丹麥獨立。

特朗普政府將向格陵蘭島領導人提議簽訂Cofa，但這不是目前討論的唯一格陵蘭計劃，而且簽署Cofa將面臨許多實際障礙。一位美國官員指，美國正在幫助格陵蘭實現經濟多元化，並從丹麥獲得更大的經濟獨立，開發金融公司和進出口銀行可以發揮作用。他續稱，Cofa可能是解決美國在格陵蘭安全方面部分擔憂的一種巧妙方式。一位歐洲高官表示，美方未就簽署Cofa一事接觸丹麥領導人，雙方亦無就格陵蘭島的未來地位進行任何實質討論。

美國目前分別與3個大洋洲國家帛琉、馬紹爾群島、密克羅尼西亞簽署了Cofa協議，協議具體細節會因簽署國而不同，美方通常會向締約國提供許多基本服務，包括軍事保護。作為交換，美國軍隊可以在聯盟國家自由行動，與美國貿易基本上免稅。