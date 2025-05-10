13歲亞裔天才　逾百大學錄取或破世績

內媒周四（8日）報道，美籍越南裔男童阮晟怡（Sunny Nguyen）以年僅13歲之齡，獲得超過100間大學錄取通知書，包括加州大學柏克萊分校及加州大學聖迭戈分校等學府在內，不僅各校提供累計獎學金高達300萬美元（約2,340萬港元），更有望創下世界紀錄，成為全球被最多大學錄取的最年輕紀錄保持者。

阮晟怡居於美國加州聖何塞，是家中長子，自幼在家接受教育。他對數學情有獨鍾，熱愛鑽研科技領域，還自學開發網頁、軟件工程及人工智能（AI）等知識。與同齡人一樣，他亦愛玩電子遊戲，甚至經營個人YouTube頻道，拍片分享編程及學習心得，已吸引近6萬名粉絲追蹤。

眼見在家接受教育已無法滿足兒子學術追求，阮晟怡父親遂協助他報考大學，結果來自全美各地大學錄取通知書及獎學金通知如雪片般飛來，所有院校均提供獎學金，部分學校直接開出10萬美元（約78萬港元）獎學金。

阮晟怡日前受訪時感激父母堅定支持其學業，也感謝所有大學認可及支持，讓他可在無經濟顧慮下追夢。他表示無論最終選擇入讀哪間大學，都會主修電腦科學學，期望為有助延長人類壽命技術作出貢獻。