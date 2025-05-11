烏倡與俄周一起停火30天　土耳其準備好負責監督

烏克蘭、英國、法國、德國和波蘭領導人上周六（10日）同意俄烏應於周一（12日）起無條件停火30天，土耳其外交部指外長菲丹與上述領導人通過電話，表明土耳其準備好負責監督停火。

德國新總理默茨、法國總統馬克龍、英國首相施紀賢和波蘭總理圖斯克上周六一同抵達基輔火車站後不久，便與烏克蘭澤連斯基會面。他們同意俄烏應由周一起無條件停火30天，涵蓋海陸空，如果俄方拒絕接受提議，將面臨西方實施新制裁，包括向能源及銀行業加強懲罰措施。

烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克同日在社交網發文表示：「還有很多工作要做、很多議題待討論。必須以公正的和平來結束這場戰爭，必須迫使莫斯科同意停火。」

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫接受美國傳媒訪問時表示，俄羅斯會考慮關於30天停火的提議。他指出，俄羅斯在停火問題上有自己的立場，俄方願意就和平解決烏克蘭衝突進行對話，但試圖對俄羅斯施壓沒有用。

土耳其外交部表示，菲丹在通話中重申該國致力於維護烏克蘭領土完整，支持達成無條件停火的努力，並準備好負責監督在烏克蘭的停火情況。