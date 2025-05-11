金文洙登記為總統候選人　李在明支持率續升

南韓執政黨國民力量總統候選人金文洙周日（11日）到中央選舉管理委員會完成總統候選人登記，誓言會當選總統，全力把南韓打造成偉大的國家。

金文洙表示，本屆大選將選出能克服國家危機、造福人民的總統。對於國民力量領導層一度改為推舉無黨籍的韓德洙為總統候選人，金文洙指距離總統選舉剩下的時間不多，如今最為重要的是實現黨的團結，並凝聚民心，聽取民意。他又形容，韓德洙經驗豐富、見多識廣，具有洞察力和領導能力。

同日，民調機構Realmeter公布最新數據顯示，假設新一屆總統選舉候選人由最大在野黨共同民主黨總統候選人李在明、金文洙、改革新黨候選人李俊錫對決，李在明支持率達52.1%，繼續領先；金文洙31.1%排第二；最後是李俊錫的6.3%。

與上一次調查相比，李在明和金文洙的支持率分別上升5.5個百分點和3.3個百分點，李俊錫則下滑1.2個百分點。另外，55.8%受訪者支持實現政黨輪替，較上一次調查上升4.3個百分點；39.2%支持由國民力量繼續執政，較上次調查下滑3.6個百分點。