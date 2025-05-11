憧憬關稅戰緩和　華商準備未來幾周恢復向美出貨

美國總統特朗普日前鬆口指可以調低對華關稅至80%，令外界憧憬中美經貿談判會有進展。英媒上周五（9日）指，中國船運代理商在因美國關稅導致的訂單取消後，近日恢復購買貨櫃艙位裝運發往美國的貨物。有出口商表示，準備未來幾周重新向美國出貨，並坦言如果產品不能在6月前出貨，美國貨架將開始空空如也。

物流和貨運代理公司Flexport稱，美國關稅影響從中國運往美國的約80%商品，導致4月從中國到美國的航次下降60%。兩名中國貨運代理公司高層指，4月下旬以來，貿易​​商已加大了對航運運力的購買力度，並從5月中旬開始鎖定艙位。有4間中國出口商亦透露，準備在未來幾周內重新開始向美國運送貨物；部分上述出口商為沃爾瑪等美國大型零售商提供服務。廣東東莞的一名玩具製造商表示，公司以往的一半訂單都來自沃爾瑪等美國客戶，已暫停向美國發貨近一個月，但美國客戶需要補充庫存，公司本月會恢復發貨，但發貨量不如從前。她說，如果產品在不降低關稅的情況下進入美國，需由美國消費者承擔全部額外關稅成本，她期待關稅情況本月會有所緩和。

業界人士指，美國企業的庫存正在減少，未來30至60天內商店貨架會空空如也，此風險對美國客戶來說是強大的激勵因素，無論關稅是否有任何變化，他們都需要盡快從中國運送一些貨物。