華大使：如加調整單邊關稅　中方也調整反制措施

中國駐加拿大大使館周日（11日）發布消息，中國駐加大使王鏑上周五（9日）當地政論節目專訪時，被問及中加兩國政府間是否就取消關稅進行了對話。他指出，中方的反制措施是對加方單方面關稅的回應，如加方調整其措施，中方當然也會調整中方的措施。

加拿大電視台政論節目《問詢時刻》主持人卡佩洛斯在專訪中提到，王鏑談到自由貿易以及中加對自由貿易的重視時，現在兩國之間並非完全的自由貿易。加拿大對中國製造的電動車加徵關稅，中國則對價值約30億加元（約167.5億港元）的加進口農產品徵收反制關稅。王鏑表示，加拿大去年向中國單方面施加單邊關稅，中方和加拿大政府方面一直保持溝通，但很遺憾加方不顧中方多次勸阻，仍對中方施加單邊關稅。中方經過調查，認定這些關稅確實是針對中方的歧視性措施，故採取相應的反制措施。

卡佩洛斯指出，自去年10月實施這些關稅以來，考慮到美國的情況，大環境已發生變化，詢問加拿大聯邦政府是否已向王鏑或其同事傳達取消電動車關稅的可能性。王鏑回應指，現在球是在加拿大這一邊，加拿大政府已多次向中方表達，希望通過對話就雙方之間的問題溝通。但最近加拿大有聯邦大選、新政府組建等種種因素影響進一步溝通，他期待在不久將來，雙方能盡快就相關問題舉行會談。