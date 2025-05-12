中期選舉投票　聚焦正副總統兩大陣營選情

菲律賓周一（12日）舉行中期選舉，將選出包括半數共12名參議員、全部317名眾議員以及其他地方官員在內的逾1.8萬個席位。結果將影響2028年總統選舉，外界關總統小馬可斯，以及前總統杜特爾特女兒、現任副總統薩拉兩大陣營的選情。

此次登記選民超過6,800萬人，投票從周一凌晨5時開始，將持續到當晚7時。參議員、總統小馬可斯姐姐伊梅（Imee Marcos）爭取連任，為增加勝出機會，她加入了杜特爾特人領導的民主-人民力量黨（PDP-Laban）參議員候選陣營，並獲得小馬可斯主要政治對手薩拉的支持。而杜特爾特雖已在國際刑事法院被拘留兩個月，但他仍在競選家鄉達沃市的市長，其子塞巴斯蒂安是該市現任市長，也是其競選拍檔，暫未知他們如勝選，將如何分配職責。

分析指，如小馬可斯陣營控制參議院，將有助他推進立法及經濟議程，以及推動針對面臨貪污等指控的薩拉彈劾程序，如在參議院獲三分之二票數贊成，她將被解除副總統職務，並終身喪失擔任公職的資格，不能參選總統。前總統阿基諾的政務顧問亞馬斯（Ronald Llamas）受訪指，這場選舉被視為小馬可斯和薩拉決裂後的正面對決，也是一場生存之戰，勝方將毀滅敗方。