面對美國關稅　日駐華大使盼與中韓多溝通

內媒周一（12日）刊登日本駐華大使金杉憲治專訪，他指中日關係正朝着穩定方向發展，中日交流應雙向進行，期望更多日本人來華，但中日對彼此的觀感、認知仍存在負面印象。他強調日本對美、對華外交，都必須在保持平衡的基礎上穩步推進。面對美國關稅政策，他期待推動中日韓多方面溝通與交流，三國各自妥善管理與美關係，同時在可合作的領域展開合作。

金杉憲治指出，中日交流已重新啟動，中國赴日旅行人數正在穩步回升，但日本來華旅行人數尚未恢復到理想水平。當前日本國內的對華觀感，以及中國社會的對日認知，仍存在不少負面印象。他認為，只有通過不斷積累正向互動，推動日中關係向前發展，使兩國民眾切實感受到日中關係改善的益處，這並非單純依靠政府能實現的目標，需民間企業、媒體及所有相關人士合作。他又指，當前日本擔任中日韓合作主席國，將充分利用中日韓領導人會議在日本舉辦的契機，推動中日關係向前發展。

另外，日本第11管區海上保安總部周日（11日）發現中國海洋調查船在釣魚島周邊日本專屬經濟區，將類似管線的物體伸入海中。海保巡邏船認為，調查船疑似開展未經事先同意的海洋調查，通過無線電要求其停止活動，調查船當天下午1時20分左右向日中中間線西側駛離。這是自前年10月18日以來，首次在11管區內發現中國海洋調查船的異常行動。