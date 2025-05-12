傳巴核武部門險遭印度襲擊　迫使美介入調停

印度和巴基斯坦日前爆發軍事衝突，兩國上周六（10日）在美國斡旋下同意即時全面停火。美媒周日（11日）分析認為，由於印度軍方打擊一度深入至巴基斯坦核武部門附近，美國擔心兩個擁核國爆發核戰，才收起最初袖手旁觀的態度，緊急介入調停。

報道指出，巴基斯坦拉瓦爾品第的努爾汗空軍基地上周五（9日）遇襲並發生爆炸，該處毗鄰巴基斯坦戰略計劃部總部，而戰略計劃部負責監督和保護該國的核武庫存，據信巴基斯坦擁有約170枚以上核彈頭，部署在全國各地。美國前官員認為，巴基斯坦恐懼核武指揮人員被「斬首」，印方襲擊可能被詮釋為示警。

美國副總統萬斯上周四（8日）在印巴衝突初期公開表明，擔心兩個擁核國之間隨時可能爆發重大衝突，但衝突從根本上與美國無關，只能鼓勵印巴緩和局勢。但知情人士透露，白宮內部發現印度打擊目標已從恐怖組織變成巴基斯坦軍事基地後，擔憂衝突可能失控，於是決定讓萬斯直接與印度總理莫迪通話。

萬斯上周五與莫迪通話時，敦促莫迪考慮繼續打擊的替代方案，報道指美國評估認為局勢急劇升級並可能演變成全面戰爭的可能性很高，提出美方認為巴基斯坦會接受的解決方案。國務卿兼國家安全顧問魯比奧亦與巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾將軍、巴基斯坦外長達爾和印度外長蘇傑生通話。

但印媒周日引述知情人士透露，莫迪上周五回應萬斯時，表明如果巴基斯坦採取任何軍事行動，印度將給予更有力、更強大、更具破壞性的回應。知情人士形容，印度軍方每次回應巴基斯坦襲擊的反應都非常快，無時間讓外界阻撓，亦未令印度陷入外交困境，每一輪攻擊都比巴基斯坦預想更猛烈。

上周六停火前，巴基斯坦媒體報道，總理謝里夫召集國家指揮局開會，該局負責決定如何以及何時使用核武，引起外界關注。但國防部長阿西夫其後否認國家指揮局曾開會，僅承認核選項的存在，但表明應視之為非常遙遠的可能性，甚至不應該納入討論。同意停火後，謝里夫感謝美國促成全面停火。