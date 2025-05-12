印度通過熱線警告巴基斯坦　如違停火將強烈回應

印度和巴基斯坦上周六（10日）同意全面停火後，雙方邊境仍傳出爆炸聲。印度軍方周日（11日）宣布，已通過熱線向巴基斯坦發出明確警告，表明如果巴方隨後實施任何進一步違反停火協議的行為，都將遭到強烈回應。巴基斯坦軍方同日回應時強調，從未違反停火協議。

印度軍事行動總局局長蓋伊（Rajiv Ghai）中將強調，陸軍參謀長德維迪已授權指揮官，在巴基斯坦採取任何違反停火協議行為時採取反制措施。他又指，最初的停火協議是由巴基斯坦提出，雙方於上周六下午舉行會談，確認雙方停止跨境交火和空中入侵。後續會談定於周一（12日）舉行，討論維持停火的方法。蓋伊又聲稱，印軍回應行動造成巴基斯坦35至40名士兵死亡，印度則有5人傷亡。

巴基斯坦三軍新聞局局長喬杜里則公布日前行動情況，軍方對印度本土和印控喀什米爾境內的26個軍事目標發動襲擊，摧毀印度軍事指揮部、S400防空系統、布拉莫斯導彈儲存庫等。行動中對印度實施精確打擊，以及全面網攻，84架印度無人機被擊落，巴方一架飛機受到印度導彈襲擊後輕微損壞。喬杜里強調，巴方從未主動要求停火，亦並未俘獲印度飛行員。印度此前否認其S400防空系統被毀。

另外，美國國務卿魯比奧周日晚與英國外交大臣林德偉通電話，討論印巴緊張局勢，呼籲維持停火、直接對話和繼續溝通。魯比奧另與德國總理默茨通電話，祝賀其就任總理。兩場通話中，魯比奧亦重申美國對烏克蘭戰爭的立場。