蔡英文結束丹麥行程後訪英　卸任後首次

台灣地區前領導人蔡英文正在立陶宛訪問，之後將轉到丹麥。蔡英文辦公室周一（12日）表示，結束丹麥行程後，她將應邀前往英國訪問數天，是她卸任後首度訪英。期間她將走訪英國政界並與旅英各界專業人士互動，另與多個學術研究機構交流。

蔡英文辦公室發言人蔡舒景表示，在結束丹麥哥本哈根的訪問行程後，蔡英文將應邀赴英。蔡舒景又指，台灣與英國是共享民主、自由、人權等普世價值的民主夥伴，回顧蔡英文過去8年任期，台英在各領域都有很多具意義的交流及合作，雙邊關係有長足進展。此次蔡英文在英國國會友人力邀下安排前往訪問，除表達對台英關係的高度重視，更希望透過此行促進深化台英友好關係。

蔡英文周日（10日）上午在立陶宛國會友台小組主席巴洛諾瓦（Ruslanas Baranovas）陪同下，參觀特拉凱城堡博物館，了解立陶宛歷史。她下午前往首都維爾紐斯的格迪米納斯城堡，與在當地求學的台灣留學生和交換生交流。她當晚參加立陶宛國會跨黨派議員歡迎晚宴，致詞稱兩地某程度上有相同命運，都在對抗鄰近威權的威脅和挑戰。