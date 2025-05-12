台成選擇美國投資高峰會最大團　谷立言料為復興關鍵

美國馬里蘭州周日至周三（11至14日）舉行「選擇美國投資高峰會」，台灣團規模再次居冠。團長兼美國在台協會（AIT）處長谷立言周日致詞指，台灣企業曾是推動大陸工業化的關鍵，預期也將在美國重振製造業時扮演要角。台行政院秘書長龔明鑫及經濟部長郭智輝則呼籲美方，盡快讓避免雙重課稅法案過關。

谷立言指出，10年前台灣對外投資有八成流向大陸，但去年流向美國的金額超過其他國家，美國商務部上周六（10日）頒發獎項給AIT的選擇美國投資高峰會團隊，表揚其促成全球單一最大投資案。他又指，台企對美投資興趣日益增長，AIT透過半導體、人工智能與量子科技這三大領域推動合作，並已與美國境內6個微電子產業重鎮建立連結。

龔明鑫提到，今年台灣共138間企業、183名代表報名參與，與自己上次2022年與前政委鄧振中共同擔任團長時，兩次台灣都是第一大代表團，象徵台美深化經貿發展。對於美方關切的更換產地標示議題，他指台美持續討論違規轉運或洗產地所造成的不公平貿易情況，台方加大查緝及祭出罰款，但涉及第三方的洗產地行為必須由台美合作制止。至於台美軍工產業發展方面，台方希望與美方深入研究或共同研發。