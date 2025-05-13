王毅晤拉美多國外長　願一同反對霸道霸凌

中共中央政治局委員兼外長王毅，周一（12日）在北京會見出席中拉論壇的多國外長，強調中方願同拉美國家一道，反對霸道霸凌，維護國際正義。

王毅會見古巴外長羅德里格斯時指，中古始終相互信任，為反對強權霸凌樹立標桿；中方將繼續支持古巴維護國家主權和民族尊嚴、反對封鎖制裁的正義鬥爭。羅德里格斯表示，衷心感謝中方堅定支持古巴反對封鎖制裁，並為古巴克服經濟困難提供寶貴幫助。

而王毅會見委內瑞拉外長希爾時稱，中方讚賞委方不畏脅迫壓力，堅定致力於自力更生、實現國家發展，願同委方加強團結合作，倡導踐行多邊主義，維護自身正當權益，捍衛發展中國家共同利益。

王毅同秘魯外長斯基亞萊爾會晤稱，兩國元首去11月共同宣布錢凱港開港，具有超越雙邊範疇的重要意義，如今「從錢凱到上海」的直航航線已經實現雙向貫通，正在形成覆蓋亞洲和拉美多國的集裝箱航線網絡，將助力秘魯增強自主發展能力，並在拉美整體發展中發揮更重要作用 。

王毅與烏拉圭外長盧貝特金會面時表示，中方願意同全球南方國家一同捍衞多邊主義，維護自由貿易，為地區注入更多確定性。盧貝特金表示，烏方高度讚中方提出的系列全球倡議，願意共同踐行多邊主義。