特朗普稱不想傷害中國　歐盟比華更惡劣

中美周一（12日）公布在瑞士日內瓦的經貿會談成果後，美國總統特朗普在白宮表示，日內瓦會談實現了中美雙邊關係全面重啟，對華關稅不會回到145%水平，他無意傷害中國，而是希望中國向美開放。他又稱，歐盟在很多方面比中國更惡劣。

特朗普指出，中美討論的最重要事項是開放中國市場，中方已同意這樣做，還將暫停並取消所有非貨幣壁壘，但需時落實正式的書面協議。他認為，如可進入中國市場競爭，對美企將非常有利，也可為中國創造大量就業機會，此舉為重新平衡兩國貿易，包括消除非關稅貿易壁壘，也有助標準統一與和平。

提到雙方同意大幅互降加徵的關稅為期90天，特朗普稱今次調整不包括現有關稅、汽車、鋼鋁關稅，或可能對藥物徵收的關稅，因希望製藥業回歸美國，談判人員將繼續解決最大的結構性問題。他亦稱，會因中國向美「輸送芬太尼」加徵20%關稅，中方已同意阻止情況，將毋須支付巨額關稅。如雙方在90天內未達成全面協議，關稅將大幅提高，但不會升至此前水平，他對在限期內達成協議有信心。

特朗普提到中國未遵守在其首任期內達成的第一階段貿易協議，但形容今次貿易談判非常友好，大讚與華關係，稱協議將提振中國經濟；認為中國已受到嚴重衝擊、工廠關閉，故很高興與美合作。他又猛烈批評歐盟，對待美國非常不公平，但指對方會大幅讓步，他們手上有所有的王牌。