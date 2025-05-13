貝森特料未來對華關稅上限為34%　數周內再會談

美國財長貝森特周一（12日）受訪指，中美正進入「戰略性脫鈎」的新階段，均不希望全面脫鈎，預計未來數周將再與中方會談，推動更全面的貿易協議。他談及未來對華關稅的水平，認為難以降至10%以下，預料34%是上限。

貝森特表示，近日與華的經貿會談成果，代表美國擺脫對中國產品的依賴又邁進一步；強調美國要生產自己的鋼鐵，並致力製造關鍵藥物和半導體。他對鴉片類藥物芬太尼問題表示鼓舞，稱中國官員正認真協助美國阻止毒品流入；又稱如中國在解決芬太尼問題上表現良好，因應芬太尼而徵收的20%關稅亦可能降低。被問及90天暫緩期滿後將採取甚麼措施以避免再次上調關稅時，他暗示可能延長貿易休戰。

美媒另引述知情人士披露中美上周末在瑞士日內瓦的經貿會談內幕，談到芬太尼問題時，貝森特曾把手伸進面前的小碗內，拿出一點糖放在手掌並向中國官員稱「這點量就能殺死這個房間內的所有人」，又拿出一些糖稱這足以殺死日內瓦的所有人，再拿出更多糖稱那樣的量會殺死瑞士全部人口。知情人士表示，貝森特的直截了當震驚中國談判代表，當時公安部黨委委員、副部長，國家禁毒委副主任徐大彤也在場。