導彈擊落馬航MH17案　ICAO裁定俄需負責

馬來西亞航空公司MH17航班2014年7月17日在飛越烏克蘭東部上空時，被俄羅斯地對空導彈擊落，導致機上298名乘客全部罹難，包括196名荷蘭公民和38名澳洲公民。聯合國專門機構國際民航組織（ICAO）周一（12日）裁定，俄羅斯未能履行其在國際航空法下的義務，對該事件負有責任。

ICAO理事會認為，澳洲和荷蘭就MH17航班被擊落而提出的索賠要求具有事實和法律依據，該案的核心指控是，俄羅斯在烏東上空用地對空導彈擊落一架飛機的行為，違反《國際民用航空公約》第三條分條，即各締約國承認各國必須抑制向飛行中的民用航空器訴諸使用武器，如進行攔截必須不危及航空器上人員生命和航空器安全。ICAO理事會將在未來的會議上發布正式的決議文件，闡述今次裁決的事實和法律理由。

澳洲外交部長黃英賢表示，澳洲政府歡迎今次裁定，希望ICAO迅速採取行動找到補救措施，讓俄羅斯為其惡劣行為賠償。荷蘭外交大臣費爾德坎普亦形容，裁定是為MH17航班的所有遇難者及親屬伸張正義和追究責任的重要一步，也向國際社會傳遞明確訊息，任何國家都不得違反國際法。