歐美外長通話商俄烏停火　潛在峰會後再考慮制裁

美國國務卿魯比奧周一（12日）偕烏克蘭外長瑟比加，與多國外長聯合通話，討論推動俄烏戰事停火和下一步和平之路。另有消息指，歐洲領導人準備先等待烏克蘭總統澤連斯基與俄羅斯總統普京可能在土耳其面對面談判後，再考慮是否推動美國宣布對俄新制裁。

美國國務院發布消息，魯比奧和瑟比加周一跟歐洲和烏克蘭高級外交官通電話，包括法國外交部長巴羅、德國外長瓦德弗、英國外交大臣林德偉、歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯，討論為實現烏克蘭戰爭停火及和平解決所作的努力。魯比奧同日另與土耳其外長菲丹通話，感謝土耳其主辦並促成俄烏直接談判，並對立即停火的可能性表示歡迎。二人又討論即將在安塔利亞舉行的北約非正式部長級會議，以及加強美土商業和國防關係的重要性。

美媒引述知情人士指，美歐官員周一進行溝通，美方明顯希望為俄烏可能在周四（15日）直接談判創造機會，然後才決定是否對普京施加更大壓力。知情人士透露，如普京拒絕與澤連斯基會面，或俄方在會上不同意立即無條件停火，歐洲領導人將敦促美國總統特朗普兌現他制裁俄羅斯的威脅。