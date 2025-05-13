考古學家出土王室陵墓　假門後藏千年秘密

美國傳媒周一（12日）報道，埃及旅遊和文物部近日在社交平台宣布，考古團隊在吉薩省塞加拉遺址發現一座埃及王室陵墓，入口被一道刻有象形文字的假門掩蓋，經鑑定為第五王朝始創人烏塞爾卡夫之子的安息之地。

該扇假門由罕見的粉紅色花崗岩製成，高約4.3米、闊約1.1米，是該國首次發現這種規模和材質的假門。門上銘文記載了王子的頭銜，包括「世襲王子、布托和涅赫布地區總督、王室書記、大臣、法官及吟唱祭司」，顯示其生前地位顯赫。

墓中還出土了多件珍貴文物，如法老左塞爾及其妻子與10名女兒的雕像、記載喪葬供品的紅色花崗岩祭桌，以及一尊高約1.35米的黑色花崗岩雕像。考古學家還在門楣北部發現13座粉紅色花崗岩坐像，排列於高背長椅上，其中部分雕像為墓主妻子的形象，兩側另有兩尊無頭雕像。此外，墓內還發現了另一處粉紅花崗岩入口，結構罕見。

埃及旅遊和文物部長法蒂（Sherif Fathy）表示，今次發現有助揭開古埃及文明重要歷史時期的新秘密。今年以來，埃及考古成果頻傳，包括考古學家3月曾公布一處約3,000年前的採礦遺址，包含古代住宅與工坊；另一團隊則尋獲一位無名法老失落的陵墓，為研究提供全新線索。