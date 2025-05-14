美方派魯比奧前往伊斯坦布爾　出席俄烏和談

俄羅斯與烏克蘭預計周四（15日）在土耳其伊斯坦布爾舉行和談，美國總統特朗普表示，美國國務卿魯比奧等官員當日會到伊斯坦布爾。

據知情人士指，美國中東問題特使威特科夫與俄烏問題特使凱洛格亦會到土耳其，但白宮未有證實。 俄方仍未公布派誰出席和談，總統普京未知會否出席，克里姆林宮發言人佩斯科夫只表示，當普京認為合適就會有公布。

烏克蘭總統澤連斯基表示，他只會在普京出席下，才會參加周四的和談，但認為普京害怕同他直接對話。澤連斯基希望透過談判達成協議無條件停火30日，但如果未能談判，預期美歐將向俄羅斯實施嚴厲制裁。他表示，會到伊斯坦布爾等候普京。

凱洛格接受訪問時指，如果普京出席和談，特朗普亦會到場，絕對是一次精彩的會晤，又指如果美俄烏三國領導人坐下談判，很快就能實現和平。惟法國總統馬克龍警告，如果俄羅斯拒絕停火，會支持向俄實施新一輪制裁，包括金融服務、石油和天然氣等，目前正進行協調。德國總理默茨亦表示，如普京不同意停火，歐盟會大幅加強制裁。