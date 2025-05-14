蔡英文赴哥本哈根民主高峰會演說　《零日攻擊》同場首映

台灣地區前領導人蔡英文周二（13日）到訪丹麥，並在哥本哈根民主高峰會發表演說，稱民主國家面對不確定性與挑戰，要有新策略確保安全與經濟繁榮，建立韌性是變局中生存關鍵。她又稱，台灣人不因威脅恐懼，將挑戰化為韌性。以戰爭為題材的話題台劇《零日攻擊》獲邀搶先於當日在會上進行世界首映。

蔡英文表示，面對在貿易利益重新平衡與安全責任重新分配中可能產生的衝突時，民主國家必須確保團結一致，並持續有效地維護各自與集體的安全應對能力。她又指，台灣幾乎每天都面對升級的威脅與恐嚇，大陸曾以為透過不斷網攻、黑客行動與軍演，可令台灣人民陷入恐懼或麻痹。但事實證明並非如此，相反令他們將這些挑戰化為建立韌性的基礎。《零日攻擊》製作人兼編劇統籌鄭心媚、首集飾演台灣地區領導人的女主角謝怡芬當日一同出席對談，並與蔡英文見面。

下周二（20日）將是台灣地區領導人賴清德總統就職一周年，也是蔡英文卸任滿一年。針對解放軍會否再於當天或近期進行軍事恫嚇，台防務部門首長顧立雄周三（14日）受訪指，持續透過聯合情監的手段密切注意解放軍動態，又稱陸方不會因任何政黨或言論而中斷行動，這也是讓全世界都感到要對此加以譴責。