華間諜策反韓軍索薩德情報　兩人落網

南韓傳媒周二（13日）引述消息，揭露中國情報機關籠絡南韓現役軍人，試圖竊取薩德導彈防衞系統（THAAD）相關資料，以及核作戰指南、駐韓美軍作戰計劃等情報。韓方已逮捕一名曾在台灣學習和活動的大陸聯絡人和一名南韓現役軍人，前者遭提起拘留起訴，後者則繼續受查。

執政國民力量黨議員朱晉佑取得有關大陸聯絡人A某涉嫌違反《軍事機密保護法》的公訴書，顯示中共中央軍事委員會聯合參謀部下屬情報局，透過長期縝密的行動試圖竊取韓軍內部情報。A某遇到中國情報機關下屬團體領導者B某後，投身情報活動，曾被委託搜集台獨團體動向等情報，2022年4月開始成為該團體的情報員兼聯絡人，同年12月盯上南韓軍人。B某加入軍事相關主題的社交媒體聊天室並物色情報人員，前年7月與上述南韓現役軍人C某搭上線，期間對方共提供21件軍事機密，收受3,320.1萬韓圜（約18.3萬港元）和1.2萬美元（約9.3萬港元）。

B某去年3月要求C某提供薩德、台灣局勢、韓美聯合訓練等相關資料，見對方不像過去積極配合，不知已被南韓反間諜部門揭發，去年5月仍派A某與對方直接見面。南韓反間諜部門則派人扮C某，以騙A某提供更高級別的情報。南韓去年12月發生緊急戒嚴事態，B某變得十分焦急，再派A某去濟州島嘗試與C某進行最後一次交易，A某最終於今年3月入境後被捕。