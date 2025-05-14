美台商會簽備忘錄　建更緊密合作機制

為深化台美雙邊經貿關係、拓展經濟合作領域，美台商業協會與中華民國國際經濟合作協會周二（13日）於華盛頓簽署合作備忘錄，雙方將在既有交流基礎上，建立更緊密的合作機制。台媒周三（14日）指出，這是美台商業協會史上首次與台灣公協會簽署合作備忘錄。

出席儀式的包括台行政院秘書長龔明鑫、台駐美代表俞大㵢、台行政院經貿談判辦公室資深談判代表，美方則有美國在台協會華盛頓總部執行理事藍鶯、美國在台協會台北辦事處處長谷立言等。美台商業協會會長韓儒伯受訪指，這項備忘錄的設計是為思考如何推動全球投資、對美及對台投資時，可善用美台之間的共生關係，未來規劃率領台美企業代表團前往第三方市場，促進共同投資，主要着重供應鏈方面的合作機會。中華民國國際經濟合作協會理事長呂桔誠，作為美國長期的經濟與安全夥伴，台灣定會支持美方推動製造業回流，並歡迎美方赴台投資。

周二在華盛頓智庫座談會上，多名美國前官員談及與台灣安全相關的議題。曾在美國總統特朗普第一任期中擔任國防部印太安全事務助理部長的薛瑞福表示，美國毫無疑問致力於台灣安全。他留意到台灣大規模罷免立委行動，關注會否影響政府推動特別預算。今年1月卸任的另一美國國防部印太安全事務助理部長瑞特納則指，美國政府希望看到台灣將自身防衞作為優先投資項目，並期盼這種做法能轉化為特朗普政府持續的支持。