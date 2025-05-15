拉美多國外長晤王毅　強調恪守一中原則

中共中央政治局委員、外交部長王毅周三（14日）在北京，分別會見來華出席中拉論壇第四屆部長級會議的洪都拉斯外長雷納、玻利維亞外長索薩、墨西哥外長德拉富恩特，以及即將離任回國的蘇丹駐華大使、新任外長薩迪格。各國外長均表明，將堅定恪守一個中國原則。

王毅會見雷納時，讚賞洪方重申恪守一個中國原則，願與洪方分享治國理政經驗，將繼續為洪都拉斯民生改善、能力建設等提供力所能及幫助。雷納表示，洪方將堅定恪守一個中國原則，將兩國元首重要共識轉化為更多實在成果。會見索薩時，王毅讚賞玻方無懼外部干涉，堅定維護民族尊嚴和正當權益，願同玻方加強在多邊機制中溝通協作，加快商簽投資保護協定。索薩則稱，玻方高度重視金磚合作，願以此為平台加強全球南方團結互助。

會見德拉富恩特時，王毅強調中方將中墨關係放在中拉外交重要位置，願同墨方分享全面推進中國式現代化經驗和超大規模市場機遇，歡迎更多墨西哥優質產品進入中國市場，將鼓勵華企赴墨投資興業。德拉富恩特表示，將進一步加強兩國互聯互通、科技、農業、旅遊、直航等合作。會見薩迪格時，王毅祝賀薩迪格被任命為蘇丹外長，又稱支持蘇丹早日實現和平、穩定、發展。薩迪格亦稱，蘇丹將繼續堅定支持中方捍衞核心利益，全力以赴推進蘇中戰略夥伴關係發展。