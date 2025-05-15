伊朗準備好與美簽核協議　憂以色列干擾談判

伊朗最高精神領袖哈梅內伊的政治顧問、最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani）周三（14日）向美媒表示，伊朗準備與美國特朗普政府簽署一項有條件的核協議，以換取解除經濟制裁，將承諾永不製造核武。

沙姆哈尼表示，伊朗將承諾銷毀其可用於武器化的高濃縮鈾庫存，同意只將鈾濃縮至民用所需的較低濃度，並允許國際核查人員監督相關進程，以換取立即解除對伊朗的所有經濟制裁。被問及如這些條件得到滿足，伊朗會否同意今天就簽署協議時，他表示肯定。報道指，沙姆哈尼的評論似乎是至今哈梅內伊核心圈對該國願達成協議的最明確公開聲明。

沙姆哈尼又指，如美國人言行一致，雙方肯定能建立更好關係。但他擔心，以色列總理內塔尼亞胡可能嘗試透過在華府的幕後游說干擾談判，如美方消除內塔尼亞胡效應，就可輕鬆簽署協議。報道提到，有迹象表明特朗普可能正與內塔尼亞胡保持距離。正在中東訪問的特朗普近日曾指摘伊朗發動代理人戰爭，將該國描述為中東最具破壞性的力量。伊朗外長阿拉格齊周三批評相關言論是欺騙性的；總統佩澤希齊揚亦強調不會向任何惡霸低頭。