華駐英大使籲糾正錯誤認知　促進科技交流互鑑

中國駐英國大使鄭澤光周三（14日）應邀出席2025中英企業家論壇，並發表演講。他表示中英開展交流合作，關鍵要糾正一些人的對華錯誤認知，排除政治干擾和阻力。

鄭澤光當日發表題為《堅持開放合作，促進交流互鑑》的演講時指出，英國國內總有一些人用老眼光看待中國，抱持意識形態偏見、泛化「國家安全」概念，阻撓干擾中英科技交流。事實上，中英都擁有雄厚的科技實力，在科技領域各有優勢，完全可以交流互鑑，從交流合作中獲益。他又列舉兩國學者合著論文以及中國將嫦娥五號帶回的月壤樣本借給英國科學家等實例，指出雙方應該以自信、開放的心態，開展更多雙向、互利合作。

鄭澤光強調，當前人工智能的發展和治理極需國際合作，單邊霸凌、關稅戰、貿易戰同時大行其道，國際科技合作面臨前所未有的干擾，各方必須堅定維護真正的多邊主義，倡導國際科技合作，堅決反對搞脫鈎斷鏈、「小院高牆」或編織排他性的「小圈子」、雙多邊安排等做法。他認為，中英雙方應認真落實中英戰略對話、經濟財金對話、能源對話、衞生對話、兩軍高層對話成果，並啟動其他領域的對話合作，為兩國在人工智能及其他科技領域的交流合作營造有利的政治和政策環境。