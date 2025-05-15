俄烏衝突爆發逾3年　歷來談判成果寥寥

俄羅斯於2022年2月24日對烏克蘭發動特別軍事行動，俄烏由此爆發全面戰爭。交戰兩國曾舉行多場談判，惟超過3年以來成果寥寥。以下是推動俄烏停火談判的重要事件時序：

● 2022年

2月24日：俄烏衝突爆發。

2月28日：俄烏代表於白羅斯談判兩周，同意設立人道走廊。

3月29日：俄烏談判在土耳其重啟，雙方交換和平協議草案。

7月22日：俄烏達成黑海糧食出口協議，為期一年。

9月30日：俄併吞烏東4州，烏總統澤連斯基禁止與俄總統普京談判。

11月15日：澤連斯基於G20峰會提出10點和平方案。

● 2023年

2月24日：中國發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》，提出啟動和談等主張。

6月25日：美國等15國於丹麥討論烏和平方案。

8月5日：40國於沙特阿拉伯討論烏和平方案，俄未參加。

10月28日：65國於馬耳他討論烏和平方案，俄拒絕參加。

● 2024年

6月15日：92國於瑞士舉行烏克蘭和平峰會，聯合公報呼籲俄烏對話。

12月7日：仍候任的美總統特朗普於巴黎會見澤連斯基。

● 2025年

2月12日：特朗普與普京直接通電話，同意討論停火。

2月18日：美俄高層官員於沙特會晤，同意推動停火並恢復雙邊關係。

2月28日：特朗普於白宮見澤連斯基，未簽礦產協議不歡而散。

3月11日：美烏高層官員於沙特會晤，烏接受停火30天方案。

3月13日：普京拒絕停火方案，同日晤美特使威特科夫。

3月18日：特朗普與普京通電話，普京同意停止攻擊烏能源設施30天。

4月19日：普京宣布復活節期間臨時停火30小時。

5月8日：俄因應衞國勝利日停火72小時。

5月11日：普京提出於土耳其重啟俄烏談判，拒絕歐洲國家提出停火30天。

5月15日：俄烏談判於土耳其重啟，澤連斯基赴會，普京缺席。