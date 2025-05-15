博物館藏始祖鳥化石　中美團隊揭未知細節

美國伊利諾伊州芝加哥菲爾德自然史博物館收藏的一具始祖鳥化石，中美研究團隊最新分析揭示該種始祖鳥的羽毛、手部、足部和頭部等此前未知的特徵，為其飛行能力、生活習性，以及理解鳥類演化歷程提供新見解。研究論文周三（14日）已刊登於國際學術期刊《自然》。

該具化石出土於德國南部，是迄今發現的14具始祖鳥化石中保存最完整之一。中美研究團隊利用紫外線和CT掃描技術，發現始祖鳥翅膀內側存在特化的「三級飛羽」，這類羽毛有助飛行，顯示牠已具備飛行能力。然而，牠的腳趾軟組織適應地面活動，顯示其可能大部分時間在地面生活，仍能攀爬樹木。此外，其頭骨結構顯示顱骨固定，但已出現現代鳥類喙部獨立運動的早期特徵。

始祖鳥兼具恐龍與鳥類特徵，如牙齒、長尾和翅膀等，被視為恐龍至鳥類演化關鍵時期的重要證據。菲爾德自然史博物館古生物學家奧康納（Jingmai O'Connor）指，該具化石進一步證實牠既是鳥類，亦是活恐龍的代表。

《自然》的同行評審專家認為，該具化石是目前保存最為完好的始祖鳥化石，特別是頭骨部分具有極大的研究價值。