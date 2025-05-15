蔡英文飛抵倫敦　將赴國會交流發表演說

台灣地區前領導人蔡英文結束丹麥行程後，周三（14日）晚乘飛機抵達英國倫敦，周四（15日）將赴國會，與上下議院議員交流並發表演說。台媒指，蔡英文此次訪英是由下議院台英國會小組出面邀請，共同主席柴萍恩（Sarah Champion）去年起即參與此行規劃。

根據計劃，蔡英文於當地時間周四上午前往英國國會，出席友台議員在國會宴會廳舉辦的歡迎酒會並發表演說。酒會後，她擬在議員陪同下參觀國會、了解議事情況，之後到國會宴會廳與友台議員共進午餐並交流。她計劃訪問英國數天，期間與英國政壇、學術教育界、研究機構及不同領域的旅英專業人士互動。台灣半導體矽晶圓廠環球晶周三發布新聞稿，表示蔡英文在丹麥期間，走訪其在當地的子公司Topsil，實地了解其在綠色轉型與半導體材料創新方面的成果。

在北京，對於台灣地區領導人賴清德日前妄稱台灣與歐洲正面對新極權集團的威脅，大陸國防部新聞發言人蔣斌指摘，賴清德在島內大搞獨裁專制、「綠色恐怖」，煽動兩岸對立對抗，導致台海緊張動盪，是不折不扣的「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」，賴清德厚顏無恥地站在日本侵略者曾經踐踏台灣的地方，散布欺世盜名的謬論，歪曲二戰歷史，夾帶「台獨」私貨，背叛民族，令人不齒。