特朗普提出將加薩變「自由區」　哈馬斯稱屬巴人

周四（15日）在巴勒斯坦人紀念「納克巴」大災難77周年之際，以色列軍方再對加薩發動新一輪攻擊，造成逾百人死亡。美國總統特朗普同日在卡塔爾舉行的商業圓桌會議上，重提他「接管」加薩地帶的願望，稱要將當地變成一個「自由區」。

特朗普表示，他對加薩有一些非常好的想法，那就是讓它成為一個自由區，讓美國參與進來。他又稱，很自豪美國能擁有它、接管它、並使它成為一個自由區。特朗普今年2月以來曾多次表示，希望由美國接管加薩並負責當地重建，加薩居民應遷至埃及、約旦等周邊國家，言論引起國際社會批評。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯上周訪問俄羅斯時，重申拒絕上述提案。

巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯政治局成員納伊姆（Basem Naim）周四回應指，加薩地帶是巴人合法專屬財產，而非房地產市場上待售的建築物，巴人準備作出一切必要犧牲保衞它，只要加薩戰爭持續，結束全球衝突的計劃就沒法實現。他提到，哈馬斯願與包括美國政府在內的各方合作，結​​束敵對狀態，啟動建立巴勒斯坦國的政治進程。他批評，以色列政府拒絕透過談判釋放所有人質的提議，堅持繼續軍事行動，試圖單方面救人。