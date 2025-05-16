深圳鹽田港緊急應對美國線出貨高峰　助迅速交付

《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》日前發布，雙方大幅互降關稅，美國採購商迅速行動，開始抓緊囤貨。內媒周五（16日）報道，廣東省深圳市鹽田港近日迎來美國線出貨高峰，國際貨代公司諮詢量激增。鹽田港正緊急調整調度計劃，應對美線出貨高峰，助客戶迅速交付。

鹽田國際集裝箱碼頭當值經理林日生表示，一艘前往美國的船舶將操作超過2,000個貨櫃，目前碼頭每天有6班船開往美國，各船公司正協調靠泊位以應對繁忙運輸需求。他直言，這兩天忙得熱火朝天，頻繁與橋吊司機溝通，聲音有些沙啞，當日「對講機都用掉兩塊電池」。上海吳淞路一間貨代公司這兩天不斷有客戶電話湧入，海運的訂艙單大量確定。目前不少平台的美國航線貨櫃艙位已一艙難求，預計對美航線的「爆倉」還將持續一段時間。

業內人士指出，因美國此前實行的高關稅政策，令很多船公司減少對中國港口的掛靠，還有些船公司將船投入到東南亞和歐洲航線，目前到美國的運力相對緊張。分析指，未來將有很多賣家大批量出貨，前期艙位受限將導致賣家對於艙位的需求激增，加上7月是美國電商平台亞馬遜的會員日，可能出現「搶運潮」。