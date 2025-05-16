美擬重啟北約與俄對話　否認阻烏參加峰會

美媒周四（15日）引述消息報道，為推動俄羅斯與烏克蘭停火，美國已提議重啟北約-俄羅斯理事會。美國國務卿魯比奧周四否認反對烏總統澤連斯基出席北約峰會。愛沙尼亞外交部長查赫克納周四指，愛沙尼亞海軍試圖攔截俄羅斯影子船隊相關油輪後，一架俄羅斯軍機侵犯北約領空近一分鐘，反映俄方準備好保護影子船隊。

知情人士透露，美國總統特朗普早前提出烏克蘭和平計劃，其中包括承認俄羅斯控制克里米亞和部分烏克蘭領土、解除對俄制裁、並在目前戰線上凍結戰爭；重啟北約-俄羅斯理事會則是美國提案中新增的部分。北約-俄羅斯理事會於2022年成立，旨在促進北約與俄羅斯之間合作與對話，但從俄烏衝突2022年爆發以來一直處於凍結狀態。

對於傳出北約成員國為避免與美國總統特朗普發生矛盾，於是未邀請澤連斯基出席下月北約峰會，魯比奧周四回應稱不知消息從何而來，強調多名北約外交官提出邀請澤連斯基，許多非北約成員國領導人亦被邀請，只是最終未出席。魯比奧另指出，北約峰會舉行時，所有成員國國防開支將達到至少佔國內生產總值（GDP）2%，未來10年提升至佔5%。