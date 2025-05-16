分別晤中美貿易代表　韓盼兩國暫緩期內談妥關稅問題

亞太經合組織（APEC）會議在南韓濟州島舉行期間，南韓產業通商資源部通商交涉本部長鄭仁教分別與中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼、美國貿易代表格里爾會晤。鄭仁教表示，中美韓互為重要貿易夥伴，中美已就互降關稅90天達成協議，希望兩國在暫緩期內談妥問題。

中韓貿易代表周四（15日）舉行雙邊會談，共商兩國經貿合作事宜，就加強國際多邊合作、維護關鍵礦產供應鏈穩定達成協議，並商定努力加快雙邊自由貿易協定第二階段談判進程。李成鋼在會上提及全球多邊貿易體系的重要性，強調中方正致力維護全球供應鏈穩定。南韓產業通商資源部周五另發布消息，鄭仁教當日將與格里爾舉行高級別雙邊會談，商討美國對韓徵收對等關稅等經貿事宜。這是韓美負責財政和貿易事務的部長級官員上月24日在華盛頓舉行「2+2」高級別磋商後，兩人相隔三周再會晤，外界關注有關磋商能否取得進展。

李成鋼周四參加APEC貿易部長會期間，出席中國與《數字經濟夥伴關係協定》（DEPA）成員部級會議。他表示，中國加入DEPA工作組成立以來，中方與成員方持續開展各層級密切溝通，全面展示中方達到協定高標準的決心、能力和行動，談判取得積極進展。中方堅定不移推動高水平對外開放，積極對接國際高標準經貿規則，維護以規則為基礎的國際經貿秩序。