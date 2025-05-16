美軍駐台人數曝光　美退將促翻倍增至1000人

關於駐台美軍的具體人數，官方過去均未明確說明。美軍一名退將周四（15日）指出，美軍駐台聯合訓練團規模現為500人，應擴大至1,000人來建立具實戰能力的部隊。另外，賴清德下周二（20日）上任屆滿一年，陸委會副主委梁文傑同日表示，今年也不排除大陸再舉行對台軍演，會密切關注陸方動向。

眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會當日舉行「在緊張加劇下維持阻嚇力：防止中共對台侵略」聽證會，多名前軍官出席。美軍退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）提到，前年通過的《台灣增強韌性法案》指示行政部門訓練台軍，但國防部進度緩慢，如要讓台灣真正建立一支具實戰能力的反介入部隊，仍需美軍投入與參與，並強調美軍訓練的重要性。

蒙哥馬利指出，美國可提供台灣400套魚叉導彈系統，但如台灣沒懂得操作、部署、定位這些系統的團隊，並建立主射擊、備用與替代位置，擁有多少裝備已不重要。他又認為，台灣防衞預算應在2028年達到本地生產總值（GDP）的5%，因可讓台灣購得所需系統，也能建立真正的戰備能力。