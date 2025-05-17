【東方日報世界視線】錯誤揮關稅大棒　美暴露經濟弱點

美國財長貝森特與中方代表在瑞士會談後，雙方達成協議，暫時互降高額關稅，這足以表明美方已經體會到關稅政策的傷害性。

美國面對多個港口貨櫃量下降，當中西雅圖港口甚至出現沒有中國船隻靠岸的情況，不少中小企在裁員，連共和黨議員都批評對中國實施關稅戰，就要面臨大超市如沃爾瑪貨架空空、貨品價格飛漲的危機。而美國肯讓步，似乎正是沃爾瑪、亞馬遜、戴爾電腦與蘋果公司等大企業向白宮游說，要求豁免關稅的結果。華府驚覺到若不退讓，民眾不僅無法過正常的聖誕，更會影響共和黨來年的中期選舉。

據認識白宮貿易顧問納瓦羅及財長貝森特的人士透露，兩人均非常無知和傲慢，認為共產主義中國不可能有良好的經濟發展。他們完全錯誤估計現今的中國，已經具備足以抵抗美國新一輪關稅戰的條件。美國在高科技領域未能成功打壓中國，而中國更因為全民合力團結，安然度過新冠疫情後的經濟困境，加上民意所向，如今更有信心共同抗擊新關稅戰，無比樂觀地相信可戰勝美方。

了解中國商貿的專家雷小山指出，中國貨品出口美國的佔比由2014年的約18%，下降至2024年的約14%，但仍有約1,500萬人從事對美生產有關的工作。儘管小企業受傷害較大，出現裁員及停業情況，但大、中企業的市場轉移已有肯定成效。今年4月，中國以美元計價的出口按年增長8.1%，其中對非洲出口按年增長超過25%，對東盟增長逾20%，反映中國正在建立國際商貿的新模式。同時，中國政府也積極擴大內需，以應對通縮危機，並進一步向外國開放旅遊市場，不僅讓外國遊客體驗中國的平價酒店及美食，更讓全世界見到中國的先進建設及生活方式。

美國的全面關稅戰，最大敗筆是以全球為敵，結果反而促使其他國家加強協調抗擊美國。今次的失敗，為美國帶來兩大負面影響，一是特朗普政府失去國際信任，在任期內難以再搞關稅動作；二是美國已使各國掌握如何不妥協及作出反擊，此後它們更無意承擔高成本投資美國。

由於納瓦羅及貝森特的誤導，上演加徵「對等關稅」鬧劇，卻進一步暴露美國經濟的弱點，甚至導致美國股市動盪及未來發債出現困難，有專家預料，兩人有機會在聖誕節前下台。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻