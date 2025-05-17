流失近80年　美國向中國歸還戰國時代帛書

中國國家文物局周五（16日）在中國駐美國大使館接收美國史密森尼學會國立亞洲藝術博物館返還的戰國時代子彈庫帛書《五行令》《攻守占》。

中國文化和旅遊部副部長、國家文物局局長饒權在視像致辭中指出，美國史密森尼學會國立亞洲藝術博物館向中方返還帛書《五行令》《攻守占》，彰顯其在文化遺產保護合作中恪守博物館倫理的努力；帛書回歸後，將在文物原生環境中得到更加全面、系統保護和研究，讓文物價值得到更加準確、完整理解和闡釋。

中國駐美國大使謝鋒在致辭中表示，流失海外的中國文物因民族弱亂而遠離故土，正隨着民族復興而踏上歸途，子彈庫帛書的回歸，是中國人民和世界人民的一件文化盛事，也是中美文化遺產保護合作的又一次成功實踐，為增進中美人文交流和兩國人民友誼注入了正能量，也對國際合作追索返還文物、守護人類文明成果具有示範意義。

子彈庫帛書1942年出土於長沙子彈庫楚墓，是目前出土的唯一戰國帛書，也是迄今發現的中國最早的帛書和首個典籍意義上的古書，對於中國古文字、古文獻研究以及學術史、思想史研究具有不可替代的重要價值。子彈庫帛書分三卷，此次回歸的《五行令》和《攻守占》為子彈庫帛書第二卷、第三卷。

子彈庫帛書1946年非法流失美國。第一時間關注到美國史密森尼學會發布了關於返還非道德方式獲取文物的政策性文件後，國家文物局對國立亞洲藝術博物館保存的子彈庫帛書《五行令》《攻守占》啟動了追索工作。基於溯源及流轉歷史研究形成的紮實、完整證據鏈，基於以文物回歸糾正歷史錯誤、推動雙方在專業領域的長期合作這一共識，經過多輪磋商，美方同意將文物退出館藏並返還中國。