傳特朗普政府制定計劃　將100萬巴人遷往利比亞

美國全國廣播公司（NBC）新聞周五（16日）引述知情人士報道，美國特朗普政府正在制定一項計劃，將多達100萬巴勒斯坦人從加薩地帶永久遷往利比亞。

兩名直接了解有關情況者和一名前美國官員指，特朗普政府正在認真考慮這項計劃，並已同利比亞領導層進行討論。據指，作為重新安置巴勒斯坦人的交換條件，美國可能向利比亞釋放被美國凍結十多年的數十億美元資金。

美國《紐約時報》指美國和利比亞尚未達成最終協議，相關細節仍未明朗，而以色列知悉特朗普政府的討論情況。在消息傳出前，美國國務院和國家安全委員會並未回應媒體的多次置評請求。NBC報道之後，一名發言人告訴NBC新聞，這些報道不屬實。

該名發言人指，實地情況無法支撐這樣的計劃，美國政府從未討論這樣的計劃，而且根本於理不合。

巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯高級官員納伊姆對將巴勒斯坦人遷往利比亞的討論表示不知情。納伊姆在回答NBC新聞的詢問時指，巴勒斯坦人紮根於自己的祖國，並堅定效忠於祖國，他們隨時準備戰鬥到最後一刻，不惜犧牲一切來保衞自己的土地、家園、家人以及子孫後代的未來。