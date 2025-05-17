中美互降關稅窗口期不應僅90天　華官媒籲美持久合作

中美日前舉行經貿會談，同意在90天內互降關稅，外貿企業隨即爆發「搶運潮」。中國官媒周五（16日）發文指，「一船難求」現象反映市場對90天窗口期的珍視，更應被視作對中美進一步合作的呼籲。文章認為，中美互為發展機遇，中美互利共贏的窗口期不應只有短短的90天。

題為「一船難求折射中美經貿關係本質」的文章中指出，一船難求的背後是中美企業的雙向奔赴，經過幾十年的發展融合，中美經濟深度互嵌、貿易結構高度互補，形成了「打不散、離不開」的供需紐帶。中美經貿關係的本質是互利共贏，任何試圖以關稅戰、貿易戰來顛覆此關係的嘗試最終只能被證明是適得其反。從數月前的停航潮到如今的搶運潮，此輪關稅風波凸顯政策穩定性對全球供應鏈的關鍵意義，也為中美「合則兩利、鬥則俱傷」的結論增添了最新注腳。

文章提到，中美企業界現在仍擔憂美方政策在90天後會否再出現波動，他們期盼兩國能通過後續磋商進一步降低關稅，因美方對中國商品徵收的30%關稅仍然很高。文章希望美方接下來徹底糾正單邊加稅的錯誤做法，把「關稅休戰」轉化為持久的中美貿易常態化合作；也希望美方以這次會談為基礎，與中方繼續相向而行，將一船難求的熱度轉化為兩國間可持續的合作共贏具體行動。