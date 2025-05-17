已故雕塑大師作品叫價太高　拍賣會遇冷流拍

瑞士已故藝術家賈科梅蒂是20世紀著名雕塑大師之一，生前留下許多經典作品。蘇富比拍賣行周二（13日）原計劃在美國紐約拍賣一座賈科梅蒂的雕像作品，未料價格太高，令一眾買家望而卻步，最終未能賣出，堪稱拍賣界極為罕見的奇觀。

這尊青銅雕塑於1955年創作，起初被認為是本次拍賣會上最昂貴的作品之一，預計售價將超過7,000萬美元（約5.46億港元）。拍賣行為其設定5,900萬美元（約4.6億港元）起拍價，並希望將價格提高到6,425萬美元（約5億港元）以上，詎料拍賣開始後，現場反應冷清。拍賣師巴克 (Oliver Barker)在現場多次向買家推銷不果，最終宣布拍賣失敗。

由於該作品未能如願賣出，整場拍賣會總成交額僅有1.52億美元（約11.8億港元），遠低於原本預期，亦讓許多人對本次拍賣會收益「大跌眼鏡」。有業內人士指出，拍賣行設定價格與雕塑實際價值不符，溢價高達50%。無論是不是億萬富翁，任何一名認真對待藝術市場的買家，都不會為作品支付如此高昂溢價。